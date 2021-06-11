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11 июня, 23:30

Журналистка Sota.Vision стала подозреваемой по делу об акции Крисевича на Красной площади

фото ЗакС политика Журналистка Sota.Vision стала подозреваемой по делу об акции Крисевича на Красной площади

Корреспондентка редакции Sota.Vision Ника Самусик, освещавшая перфоманс Павла Крисевича на Красной площади утром 11 июня, стала подозреваемой по делу о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК), в связи с этой акцией, сообщает "ОВД-Инфо". 

Как рассказал ЗАКС.Ру адвокат Самусик Сергей Тельнов, до недавнего времени процессуальный статус журналистки был неизвестен, хотя ее в течение четырех часов возили по различным учреждениям для медицинского освидетельствования. Ранее в СМИ появлялась информация, что Самусик проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении Крисевича по ст. 213 УК РФ (хулиганство).  Теперь же стало известно, что ее задержали для допроса в качестве подозреваемой. При этом сотрудников полиции уведомили о том, что Ника Самусик является журналистом, и им были предоставлены подтверждающие это документы. 

-  Все были в курсе, что она журналист, у всех есть копия редзадания, у полиции имеется пресс-карта. Более того, она пришла немного позже даже всего этого действия. Она появилась на площади только, когда полицейские уже осуществляли задержание Крисевича, - рассказал Тельнов ЗАКС.Ру.

По словам адвоката, Самусик задержали на 48 часов до суда по избранию меры пресечения. 

Петербургский акционист Павел Крисевич утром 11 июня провел на Красной площади перфоманс в поддержку политзаключенных. Молодой человек дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия у стен Кремля, а затем сымитировал выстрел "в сторону своей головы". Полиция сразу же задержала и его, и оказавшуюся рядом журналистку  Sota.Vision Нику Самусик. ГУ МВД по Москвеи заявило о возбуждении уголовного дела о хулиганстве в связи с происшествием в отношении Крисевича. Акциониста после медицинского освидетельствования снова доставили в УВД по ЦАО, передает Sota.Vision. 

Часть 2 статьи 213 УК РФ - хулиганство, совершенное с применением оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору - подразумевает наказание в виде штрафа до миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет. 

Константин Леньков

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