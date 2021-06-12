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14:30

Скверу в Сестрорецке присвоили имя Юрия Никулина

фото ЗакС политика Скверу в Сестрорецке присвоили имя Юрия Никулина

Топонимическая комиссия Петербурга большинством голосов своих членов согласилась назвать безымянный сквер на территории Сестрорецка именем артиста цирка и кино Юрия Никулина, о чем сообщил в своем Facebook депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Зеленая зона распологается между Приморским шоссе и Красноармейской улицей.

С предложением к чиновникам об уковечивании памяти артиста таким образом обратился его сын, худрук Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

Юрий Никулин (1921 - 1997) - один из популярнейших советских киноактеров, сыгравший, в частности, в таких фильмах, как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "Двадцать дней без войны". В последние годы жизни он вел развлекательную телепрограмму под названием "Белый попугай", в которой встречались известные артисты. В годы Великой Отечественной войны Никулин оборонял Ленинград, его воинское подразделение базировалось в районе Сестрорецкого Разлива.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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