Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с днем России

По случаю Дня России петербургский губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров обратились к гражданам с праздничными словами, выпустив совместное заявление. Среди прочего, главы двух ветвей власти напомнили, что в условиях пандемии город как субъект Федерации активнее и плодотворнее большинства российских регионов выполнял социальные программы и поддерживал бизнес, не забывая о реализации стратегических планов развития.

"Сегодня наш город — лицо современной России. Петербург вносит значительный вклад в укрепление промышленного, научного и образовательного потенциала страны. Время ставит перед нами новые задачи. Мы обязательно выполним все, что запланировали во имя будущего Санкт‑Петербурга и России", - гласит текст заявления, опубликованный пресс-службой Смольного.

По оценке двух политиков, Петербургский международный экономический форум прошел успешно, а в настоящее время город демонстрирует гостеприимство, принимая иностранных футбольных болельщиков.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.