Организаторы "Бессмертного полка" отказались от шествия 24 июня

Тревожная эпидемическая динамика в России вынудила организаторов акции "Бессмертный полк" отказаться от шествия, ранее намеченного на 24 июня. По крайней мере, заявку на акцию в столичную мэрию координаторы акции подавать не будут, о чем сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елену Цунаеву.

"Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет", - приводятся ее слова.

Отметим, что в прошлом году пандемия коронавируса тоже помешала провести популярное шествие в очном режиме. 24 июня 2020 года состоялся перенесенный на полтора месяца парад Победы.

За последние сутки в РФ число новых выявленных случаев коронавируса выросло более чем на тысячу, достигнув значения 13 510.