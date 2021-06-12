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17:37

"Мы за обновление, мы за молодость": Кандидат в депутаты ЗакСа Лаврова открыла предвыборный штаб

фото ЗакС политика "Мы за обновление, мы за молодость": Кандидат в депутаты ЗакСа Лаврова открыла предвыборный штаб

В Петербурге 12 июня свой предвыборный штаб открыла муниципальный депутат Владимирского округа Ксения Лаврова. Она намерена принять участие в выборах в Законодательное собрание, которые пройдут в сентябре 2021 года. 

Собирать подписи для выдвижения Лавровой не придётся. Ей удалось договориться со "Справедливой Россией" о выдвижении от партии. От них же Лаврова выдвигалась на муниципальных выборах 2019 года.   По ее словам, председатель городского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина увидела потенциал в ее кандидатуре. 

— Она [Марина Шишкина] сказала: "да, супер. Ты очень яркий начинающий политик у нас в городе. Давай пробовать. В любом случае, для тебя это будет очень крутой опыт", — рассказала Лаврова. 

Позже Лаврова уточнила в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру, что она самостоятельно идёт по одномандатному округу №1, не по партийным спискам. Ей просто дадут документы, необходимые для выдвижения, а сама она займётся развитием "собственного бренда". Лаврова призналась, что разделяет некоторые пункты программы справедливороссов в Законодательном собрании, но федеральная повестка ее не интересует. 

Основными проблемами Адмиралтейского района Лаврова называет упадническое состояние местной архитектуры, множество заброшенных построек, а также исключение скверов и парков из ЗНОП. По ее мнению, нынешние депутаты не уделяют должного внимания проблемам жителей. 

Кроме Лавровой о своем желании выдвигаться в ЗакСобрание по первому избирательному округу заявила Наталия Астахова ("Единая Россия"), занимающая пост главы МО "Сенной округ" с 2007 года. 

— Она [Астахова] абсолютно точно такая же равнодушная, не интересная, не нужная, как и сам господин Соловьев [Сергей Соловьев - депутат Законодательного собрания]. <...> Мы за обновление, мы за молодость, — заявила Лаврова перед гостями. 

Она отметила, что не согласна с тезисом о том, что молодость — признак неопытности. Она сказала, что, как и в 2019 году, намерена повторить успех и победить кандидатов от "Единой России". 

Сейчас в ЗакСе первый избирательный округ представляет Сергей Соловьев, вице-спикер петербургского парламента, приемная которого находится на той же улице, где свой штаб сегодня открыла Лаврова. Соловьев занимает кресло депутата Законодательного собрания с 2007 года. Сейчас Соловьев готовиться к выборам в Государственную думу. Он выиграл праймериз "Единой России" по 216-му округу. 

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Константин Леньков


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