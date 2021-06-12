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17:49

На Невском задержали пикетчицу, поддержавшую задержанных Крисевича и журналистку

фото ЗакС политика На Невском задержали пикетчицу, поддержавшую задержанных Крисевича и журналистку

В центре Петербурга задержали активистку с плакатом, на котором выражалась поддержка фигурантам уголовного дела, возбужденного накануне после политической акции на Красной площади. Пикет и задержание запечатлел Telegram-канал ПЬЯTNIЦА. Также говорится о том, что девушке не сообщили номер отдела, куда ее повезли.

Напомним, что накануне днем в центре Москвы петербургский акционист Павел Крисевич "сымитировал выстрел в сторону своей головы" из охолощенного оружия и был моментально задержан вместе с журналисткой Sota.Vision Никой Самусик, оказавшейся рядом и освещавшей происходящее. Им вменяют хулиганство, Самусик тоже имеет статус подозреваемой.

Тем временем, различные Telegram-каналы предлагают петербуржцам написать поручительства за 19-летнюю журналистку, которая имеет инвалидность и которая имеет риск попасть в следственный изолятор с тяжелыми последствиями для здоровья. Поручительство за журналистку уже подписали депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и координатор "Красивого Петербурга" Красимир Врански

фото: Telegram-канал ПЬЯTNIЦА


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