Союз журналистов Петербурга обратился в московский суд из-за дела Ники Самусик

Секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти 12 июня обратился в Таганский суд Москвы с заявлением в поддержку журналистки Sota.Vision Ники Самусик, подозреваемой в хулиганстве из-за освещения акции Павла Крисевича на Красной площади.

Представители секретариата подчеркивают, что Самусик выполняла редакционное задание и имела при себе подтверждающие это документы и пресс-карту, но это не помешало ее задержанию и отправке на медицинское освидетельствование. Также в СЖ указывают на то, что к девушке не пускали адвоката. Поздним вечером 11 июня стало известно, что Ника Самусик получила статус подозреваемой по делу о хулиганстве, совершенном группой лиц, из-за акции Крисевича. Члены Союза журналистов выразили обеспокоенность возможным нарушением прав Самусик.

"Также членам секретариата правления Союза известно о проблемах со здоровьем у журналистки. В связи с изложенным мы рассчитываем на объективное рассмотрение дела при решении вопроса об избрании меры пресечения и просим суд учесть указанные выше обстоятельства", - говорится в заявлении секретариата СЖ.

Напомним, утром 11 июня Павел Крисевич провел акцию против политических репрессий на Красной площади. В своем перфомансе он использовал охолощенное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. Крисевич был задержан на месте сотрудниками полиции. Вместе с ним задержали и журналистку Нику Самусик, освещавшую задержание, хотя у нее имелись при себе редзадание и пресс-карта. Крисевич и сотрудница СМИ стали подозреваемыми по делу о хулиганстве, 13 июня суд решит вопрос о мере пресечения для них. Поручительство за Самусик уже подписали депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский и активист Красимир Врански. В Петербурге 12 июня прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналистки.

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