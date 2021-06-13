Более 200 человек подписали поручительства за журналистку Самусик и акциониста Крисевича

В Москве и Петербурге за сутки удалось собрать 223 поручительства за подозреваемых в хулиганстве петербургскую журналистку Sota.Vision Нику Самусик и акциониста Павла Крисевича. В Петербурге свою подпись оставили 141 человек, сообщила ЗАКС.Ру сотрудница Sota.Vision Анастасия Рогачева. Собранные поручительства передадут в Таганский суд Москвы. Заседание по избранию меры пресечения состоится 13 июня в 12:00, до это коллеги журналистки продолжат сбор поручительств в Москве.

В поддержку Самусик высказались депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник, муниципальный депутат Денис Луговский, генеральный секретарь Европейской федерации журналистов, Союз журналистов Петербурга, а также коллеги из других изданий.

Также 12 июня в Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку задержанной журналистки. Одна активистка была задержана.

Корреспондент издания Sota.Vision Ника Самусик была задержана 11 июня на Красной площади вместе с художником-акционистом Павлом Крисевичем после перфоманса со стрельбой из охолощенного оружия. Она присутствовала на акции в качестве журналиста. Адвокат задержанной рассказал ЗАКС.Ру, что у сотрудников полиции есть копия редакционного задания и пресс-карта Самусик. Несмотря на это, ей, как и Крисевичу, вменяют нарушение ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Константин Леньков

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