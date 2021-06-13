Петербуржцы вновь заметили очереди из скорых перед больницами

Жители Петербурга продолжают делиться в социальных сетях фотографиями очередей из карет скорой помощи, стоящих в ожидании приёма перед больницами.

Так, накануне, горожане лицезрели очередь из не менее 20 медицинских машин у Александровской больницы. Фото опубликовано в паблике "Новости Санкт-Петербург".

"В целом ситуация с коронавирусом в больницах Петербурга такая, что врачи тяжело вздыхают, думая про начало Евро-2020. А когда упоминаешь "Алые паруса", закатывают глаза. Не спасают ни связи, ни частные скорые — очереди уравняли шансы", - гласит подпись к публикации.

Журналист петербургского "Эха Москвы" Сергей Кагермазов разместил в паблике "Защитим остров Васильевский" фото очереди из скорых у Покровской больницы. К слову, у этого же медучреждения уже наблюдал скопление карет и корреспондент ЗАКС.Ру ещё 8 июня.

"Столпотворение" машин горожане заметили также у больницы Святого Георгия. По словам работников скорых, иногда им приходится проводить в очереди по 5 часов, после чего их могут перенаправить в другую клинику ввиду отсутствия мест.

Напомним, помимо массового мероприятия, проходящего в эти дни в Северной столице, - Чемпионата Европы по футболу, в городе в ближайшие дни, невзирая на рост новых случаев заболевания коронавирусом, должен состояться праздник выпускников "Алые паруса".