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13:31

Прессу не пускают на суд по делу Самусик и Крисевича: журналистов оттесняют от входа в здание

фото ЗакС политика Прессу не пускают на суд по делу Самусик и Крисевича: журналистов оттесняют от входа в здание

В ближайшее время в столичном Таганском суде должны начаться заседания по избранию меры пресечения для журналистки Sota.Vision Ники Самусик и акциониста Павла Крисевича: представителей прессы, передаёт "Эхо Москвы", полиция не пускает внутрь здания инстанции.

"Журналистам и слушателям на этот раз не разрешили даже встать у суда. Полицейские из второго оперативного полка потребовали от представителей прессы специальную аккредитацию на то, чтобы находиться во дворе", - сообщает корреспондент "Эха" с места событий.

В итоге пришедшие на заседание работники СМИ вынуждены стоять за углом здания. Там же вовсю идёт сбор поручительств за каждого из фигурантов разбирательства.

Напомним, утром 11 июня Павел Крисевич провел акцию против политических репрессий на Красной площади. В своем перфомансе он использовал охолощенное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. Крисевич был задержан на месте сотрудниками полиции. Вместе с ним задержали и освещавшую событие журналистку Нику Самусик, хотя у нее имелись при себе редзадание и пресс-карта. Крисевич и сотрудница СМИ стали подозреваемыми по делу о хулиганстве.

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