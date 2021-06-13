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13:55

В Петербурге снова проходят пикеты в поддержку журналистки Самусик

фото ЗакС политика В Петербурге снова проходят пикеты в поддержку журналистки Самусик

На Невском проспекте 13 июня активистки снова провели серию одиночных пикетов в поддержку журналистки издания Sota.Vision Ники Самусик. В 14:00 в Таганском суде Москвы должны начаться заседания по избранию меры пресечения для неё и акциониста Павла Крисевича. 

Активистка Евгения Сметанкина вышла к Казанскому собору с плакатом "Если сегодня они судят журналистов, то завтра - вас. Свободу Нике Самусик". На плакате её подруги было написано "Моей подруге грозит 7 лет за журналистскую деятельность #СвободуНикеСамусик".

После приезда силовиков девушек окружили восемь сотрудников полиции. Они предупредили активисток, что в городе действует постановление правительства Петербурга №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции" и потребовали прекратить публичное мероприятие. Постояв ещё несколько минут, активисты прекратили пикет и пошли в сторону Гостиного Двора. Пикет продолжился на Малой Садовой. Туда полиция приезжать не стала. 

Журналистка Ника Самусик и акционист Павел Крисевич были задержаны 11 июня на Красной площади после того, как Крисевич сымитировал самоубийство, используя охолощенный пистолет. Самусик присутствовала там в качестве журналиста. У неё при себе имелась пресс-карта и редакционное задание, но сотрудники полиции проигнорировали документы. Крисевич и Самусик стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 213. По этой статье им грозит до семи лет лишения свободы. 

Константин Леньков

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