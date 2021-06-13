Баннер в поддержку Навального стал поводом для составления протокола на жителя Владимирской области

Полиция Владимирской области составила протокол на жителя города Струнино Юрия Алексеева за то, что он самовольно нарисовал установил баннер в поддержку Алексея Навального, поделился активист с "ОВД-Инфо".

Алексееву инкриминируют организацию несогласованного мероприятия "с применением быстровозводимой сборно-разборной конструкции". По версии правоохранителей, ввиду наличия баннера акция должна быть согласована её организатором с уполномоченными органами.

На конструкции было написано "Пустите врача к Навальному!".

Напомним, оказавшись в покровской ИК-2, политик сообщал о сильных болях в спине и проблемах с ногой, которая стала отниматься. Он рассказывал, что не получает в колонии должной медицинской помощи, из препаратов ему выдают лишь ибупрофен. В знак протеста против условий содержания 31 марта он объявлял голодовку, которая привела его в больницу при ИК-3 Владимира. Свой манифест политик прервал в конце апреля.