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16:06

Акциониста Павла Крисевича отправили в СИЗО за перфоманс с оружием на Красной площади

фото ЗакС политика Акциониста Павла Крисевича отправили в СИЗО за перфоманс с оружием на Красной площади

Таганский райсуд Москвы решил отправить под арест сроком на 2 месяца петербургского акциониста Павла Крисевича в рамках уголовного дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), извещает "Апология протеста", ссылаясь на информацию, полученную от адвоката Мансура Гильманова.

В ходе заседания защитник представил судье 128 поручительств за активиста, однако приобщать к делу их не стали.

Добавим, что на процесс не допустили журналистов. Сотрудникам СМИ не разрешили даже находиться на территории суда.

Павел Крисевич и журналистка издания Sota.Vision Ника Самусик были задержаны 11 июня на Красной площади: поводом для претензий правоохранителей послужил перфоманс акциониста, в ходе которого он сделал несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, пытаясь, тем самым, привлечь граждан к проблеме политических репрессий. У Самусик, которую также сегодня ждёт суд, при себе были все требуемые согласно закону атрибуты журналиста - пресс-карта и редакционное задание, однако полицейские проигнорировали имеющиеся документы.

Обоим фигурантам разбирательства может грозить до семи лет лишения свободы (по ч. 2 ст. 213 УК).

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