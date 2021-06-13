"ОВД-Инфо": Суда по Нике Самусик не будет, скоро её должны освободить

Координатор юридической помощи Алла Фролова "ОВД-Инфо" известила, что судебного заседания по избранию меры пресечения в отношении журналистки Sota.Vision Ники Самусик не состоится, так как девушку собираются в ближайшее время отпустить из отдела полиции в Москве.

В рамках уголовного дела о хулиганстве, возбуждённого постфактум перфоманса петербургского акциониста Павла Крисевича на Красной площади, девушка пребывает в статусе подозреваемой.

- Суда по мере пресечения не будет. Это связано с тем, что следователь не вышел в суд с ходатайством о мере пресечения. Её [Самусик] в ближайшее время должны выпустить. Где, как, когда, во сколько - я информацией не располагаю, - сказала ЗАКС.Ру адвокат журналистки Катерина Тертухина.

Самого Крисевича немногим ранее отправили на 2 месяца в СИЗО.

Акциониста и журналистку задержали 11 июня на столичной Красной площади: правоохранителей возмутило устроенное Крисевичем "шоу", в ходе которого он сделал несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, пытаясь привлечь граждан к проблеме политических репрессий. У Самусик при себе были все требуемые согласно закону атрибуты журналиста - пресс-карта и редакционное задание, однако полицейские проигнорировали имеющиеся документы.

Максимальное наказание в рамках данного разбирательства - до семи лет лишения свободы (по ч. 2 ст. 213 УК).