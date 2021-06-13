"Необходима "нулевая толерантность" к нарушителям правил": Смольный готовит новые COVID-ограничения

В ходе рабочего совещания с главным санитарным врачом Северной столицы Натальей Башкетовой петербургский глава Александр Беглов сообщил, что локальные власти намерены ввести новые "антивирусные" ограничения ввиду роста общегородской заболеваемости. Заявление губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

Башкетова отметила многочисленные нарушения, выявленные в работе точек общепита в ходе просмотра матчей только что начавшегося Евро-2020, часть матчей которого принимает Петербург.

Добавим, что Роспотребнадзор ранее не разрешил пускать на "Газпром Арену" более 50% зрителей от её общей заполняемости.

"Правительство Санкт‑Петербурга будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке", - пообещал Беглов.

Наконец, градоначальник призвал горожан повсеместно соблюдать масочный режим и поручил профильным предприятиям усилить дезинфекцию общественных пространств.

"На всех нас сегодня лежит большая ответственность. Перед своими близкими, перед городом и страной. Сегодня нам необходима "нулевая толерантность" к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу. У нас есть все для того, чтобы соответствовать условиям "новой нормальности", - подытожил Беглов.

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