18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

19:35

Картину Крисевича продали за 50 тысяч рублей на выставке-аукционе "20.2"

фото ЗакС политика Картину Крисевича продали за 50 тысяч рублей на выставке-аукционе "20.2"

Работа художника-акциониста Павла Крисевича, отправленного 13 июня в СИЗО на два месяца после перфоманса на Красной площади, была продана на выставке-аукционе "20.2" в пространстве "Ребра Евы" за 50 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Вырученные на мероприятии деньги планируется направить политзаключенным, в том числе и самому Крисевичу.

Стартовая цена за картину была предложена в размере 2 тысяч рублей. Свою ставку сделал и муниципальный депутат МО "Коломна" Илья Киселев ("Яблоко"), но работа Крисевича ушла участнику аукциона, сделавшему большую ставку онлайн. Уже два часа в помещение, где проходит аукцион пытаются попасть полицейские. Организаторы мероприятия закрылись и не впускают силовиков. В зале находится примерно 25 человек, в том числе представители СМИ. Снаружи также собралась толпа. В аукционе принимают участие и те, кто находится внутри здания, и люди, собравшиеся во дворе, и онлайн-пользователи.

Примерно в 18:15 полицейские отключили свет в помещении выставки, от их попыток вломиться внутрь сыпалась штукатурка. 

Художник-акционист Павел Крисевич был задержан на Красной площади в Москве 11 июня после устроенного им перфоманса в поддержку политзаключенных. Во время акции Крисевич произвел несколько выстрелов из охолощенного оружия. Вместе с ним была задержана журналистка Sota.Vision Ника Самусик, освещавшая события. Оба они стали подозреваемыми по делу о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.213 УК РФ). Кричевича в качестве меры пресечения отправили в СИЗО, Самусик отпустили под обязательство о явке. 

IMG_4809.JPG (310 KB)IMG_4814.JPG (262 KB)

Константин Леньков

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:55 В Петербурге снова проходят пикеты в поддержку журналистки Самусик

12 июня, 18:24 Пикеты в поддержку Ники Самусик продолжились на Невском проспекте

12 июня, 17:49 На Невском задержали пикетчицу, поддержавшую задержанных Крисевича и журналистку

11 июня, 20:07 Чем известен акционист Крисевич, устроивший перфоманс на Красной площади

11 июня, 18:49 Активисты подали заявку на проведение митинга против изменений проекта благоустройства Каменного пляжа

7 июня, 16:43 Члены ЛДПР потребовали от Минтранса уточнить статус электросамокатов

6 июня, 18:06 Активисты провели народный сход в защиту дома Басевича сразу после очередного пожара

5 июня, 16:25 Защитники здания ВНИИБ провели новый народный сход

4 июня, 20:05 У Гостиного двора проходит акция с требованием не преследовать одиночных пикетчиков

28 мая, 16:03 Власти Мурино отозвали заявку на митинг "Другой России"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:35 Картину Крисевича продали за 50 тысяч рублей на выставке-аукционе "20.2"

18:15 В Петербурге на выставку картин в поддержку политзаключенных пришла полиция

18:02 Мундепу из Москвы отказали в посещении матча РФ с Бельгией: он связал это с поддержкой Навального

17:31 "Необходима "нулевая толерантность" к нарушителям правил": Смольный готовит новые COVID-ограничения

16:34 "ОВД-Инфо": Суда по Нике Самусик не будет, скоро её должны освободить

16:06 Акциониста Павла Крисевича отправили в СИЗО за перфоманс с оружием на Красной площади

15:05 Баннер в поддержку Навального стал поводом для составления протокола на жителя Владимирской области

13:55 В Петербурге снова проходят пикеты в поддержку журналистки Самусик

13:31 Прессу не пускают на суд по делу Самусик и Крисевича: журналистов оттесняют от входа в здание

12:50 Петербуржцы вновь заметили очереди из скорых перед больницами

12:05 Правительство РФ выделило 27 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

11:20 Впервые за полгода в РФ выявлено более 14 тысяч заражений COVID-19, в Петербурге - 862 случая

10:29 Задержанную накануне участницу Pussy Riot Никульшину отпустили из полиции с протоколом

10:14 Более 200 человек подписали поручительства за журналистку Самусик и акциониста Крисевича

12 июня, 19:26 Союз журналистов Петербурга обратился в московский суд из-за дела Ники Самусик

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru