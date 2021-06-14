Силовики не достучались до искусства

В Петербурге 13 июня прошла выставка-аукцион "20.2" в поддержку политзаключенных. Это могло бы стать рядовым мероприятием, если бы не визит сотрудников полиции, которые несколько часов держали организаторов и гостей выставки "в осаде", периодически штурмуя дверь. Каково же было удивление посетителей аукциона, когда ни один из них так и не был задержан. ЗАКС.Ру рассказывает, что происходило на выставке "20.2", пока туда ломилась полиция.

Изначально, аукцион планировалось провести в другом месте. Организаторам мероприятия собирались выставить работы художников в "Интерьерном театре".

— У нас была договоренность с "Интерьерным театром". Они нам отказали, потому что к ним пришли, провели беседу, начались проверки, — рассказала Анна Кузько, одна из организаторов выставки.

Новую площадку удалось найти довольно быстро, хотя место проведения выставки нигде не анонсировалось. Как рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру Кузько, пространство "Рёбра Евы", позиционирующееся как фем-проект, сразу же согласилось принять аукцион у себя. Площадка часто становилась объектом внимания правоохранительных органов. Так что, мероприятие 13 июня стало не первым ударом по "рёбрам".

Подготовка к аукциону началась накануне, 12 июня. Опасаясь, что силовики могут нагрянуть в любой момент, организаторы решили заранее привезти картины.

Многие рассказывали, что шли на выставку, осознавая, что визита полиции не избежать. Некоторые успокаивали себя тем, что рядовые посетители силовиков не заинтересуют — все вопросы будут адресованы к организаторам выставки. Авторов картин на аукционе не было.

— Мы часто сталкивались с тем, что художники не хотели принимать участие в мероприятии, потому что переживают за себя. Они ограничивают себя в этом смысле, — рассказала Влада, курирующая работу с авторами выставленных произведений.

Тактика на случай приезда полиции была продумана организаторами заранее — никому не открывать. Кроме того, опасения насчёт полиции подогревали сообщения от известного "гееборца" Тимура Булатова. Перед началом мероприятие он писал авторам разных телеграмм-каналов, что заявил в полицию о выставке. Однако, настоящее место проведения встречи он не знал, о чем сам признался в одном из сообщений, требуя назвать адрес.

Начало выставки было запланировано на пять часов, аукцион должен был стартовать в семь. Организаторы сообщали желающим место проведения в личных сообщениях. Такой избирательный подход все равно не помог — через полчаса после начала мероприятия полиция заблокировала выходы из "Рёбер Евы".На протяжении всего вечера в зале находилось около 25 человек. Представлять проект начали уже под бдительным наблюдением стражей порядка. Сперва неприметный мужчина в голубой рубашке начал заглядывать в окна. Позже к нему присоединились люди в форме. Немного помешкав на улице, они начали стучать в дверь. Следующие попытки "достучаться" до выставки были намного смелее. С потолка начала сыпаться штукатурка, а часы, которые висели над дверью, вовсе свалились.

После сообщений о приезде полиции в небольшом дворе Фонарного переулка появились представители СМИ и неравнодушные петербуржцы, желающие поддержать запертых участников мероприятия.

Всего на выставке были представлены 15 работ. Среди авторов: акционист Павел Крисевич, который в данный момент находится в Москве под арестом из-за уголовного дела о хулиганстве после перфоманса со стрельбой на Красной площади, петербургский художник Миша Маркер, арт-группа "Явь" с репликой работы "Терпение", Слава ПТРК с работой "Деньги — не проблема", уличный художник Zoom с работой "Господи, когда они нажрутся?", а также другие представители уличной волны. Дороже всех с молотка ушла "Исповедь" Миши Маркера. За неё онлайн-участник аукциона предложил 95 тысяч рублей. Работу Павла Крисевича "Сверхновая" продали за 50 тысяч рублей.

По замыслу организаторов, половина от вырученных средств должна была отправиться на поддержку политзаключенных: фигурантов "Дворцового дела", художникам Максиму Смольникову и Юлии Цветковой, а также другим политзаключенным. Оставшиеся средства предназначались для авторов работ. Но были и исключения. Деньги, полученные за продажу картины Павла Крисевича, решили целиком отдать ему из-за его уголовного дела по ч.2 ст. 213.

Точную сумму полученных средств называть еще рано. Организаторам нужно время, чтобы связаться с каждым из победителей аукциона и предать картины, но общая сумма победивших ставок составила в это вечер более 470 тысяч рублей.

Те, кто находился снаружи, тоже приняли участие в аукционе, но основная битва ставок происходила в онлайне. Запертые внутри посетители выставки так ничего и не приобрели. Да и мысли их, казалось, были посвящены другому — что будет, когда дверь откроется. В помещении становилось душно. слегка приоткрытые окна не справлялись с проветриванием такого большого зала. Кроме того, в начале седьмого полицейские обесточили помещение. Телефон, с которого велась трансляция, то и дело выключался из-за посаженной батарейки.

Было понятно, что избежать встречи с сотрудниками полиции никому из присутствующих в этот вечер не удастся. Когда последний лот был продан, гости начали собираться у выхода. Как только дверь была открыта, путь преградил сотрудник полиции. Однако, перекинувшись парой фраз с коллегой, отошёл в сторону. Все, кто провел эти часы в помещении, прошли через коридор из камер журналистов и оказались на улице. Сотрудники полиции остались стоять вдоль стен, будто и не было этих стуков в дверь. Задерживать никого не стали. В двух полицейских фургонах, которые стояли неподалёку, никого кроме полицейских в этот день не оказалось.

Константин Леньков