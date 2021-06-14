Создатели "АгитРоссии" сообщили о закрытии из-за угрозы уголовного дела

Активисты "АгитРоссии" объявили о закрытии проекта, заявив, что в отношении них могут возбудить уголовное дело.

"Дорогие подписчики, мы закрываемся, но не прощаемся! В связи с имеющейся у нас информацией, что на членов "Агит России" в ближайшее время могут возбудить уголовное дело", - заявили представители Telegram-канала.

Активисты добавили, что обеспокоены "безопасностью членов, сторонников и подписчиков и тех, кто уже отошёл от дел".

При этом авторы канала дали понять, что намерены создать "новый проект с другим названием, с новой командой и новыми форматами".

В мае Россию покинул координатор "АгитРоссии" в Кургане Евгений Жуков. В своем видеообращении он рассказывал, что к нему приходили полицейские и сотрудники "Центра Э", увозили его в военкомат, изъяв военный билет, и угрожали уголовными делами за акции с критикой власти, если он не уйдет в армию.