Минобрнауки рекомендовал вузам Москвы перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования рекомендовало подведомственным вузам в Москве перейти на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает "Интерфакс".

В Минобрнауки заявили, что если у вузов нет возможности организовать образовательный процесс дистанционно, то они должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры.

Неделя с 15 по 19 июня в Москве объявлена нерабочей по указу мэра Сергея Собянина. В последнее время в столице ежедневно выявляют большое количество новых случаев COVID-19: только за 12 июня оперштаб отчитался о 7,7 тысячах зараженных.