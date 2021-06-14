Телеканал "Дождь" исключили из кремлевского пула за освещение акций в поддержку Навального

Телеканал "Дождь" исключен из журналистского пула президента Владимира Путина, пишет "Медуза"*.

По словам главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко, несколько недель назад телеканалу сообщили, что их корреспондент "больше не работает в пуле". По наблюдениям журналистов, корреспондент "Дождя" не участвует в ежедневных брифингах пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с 13 мая.

Источники утверждают, что причиной исключения "Дождя" из кремлевского пула стало то, что телеканал подробно освещал возвращение политика Алексея Навального после лечения в Германии в Россию и последовавшие за этим митинги. Песков подтвердил эти сведения, заявив, что канал "в те дни поддерживал незаконные действия".

*Медуза внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в России