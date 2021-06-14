Суд в Минске отклонил жалобу на задержание россиянки Сапеги

Суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу россиянки Софьи Сапеги на ее задержание, передает ТАСС.

Заседание проходилов закрытом режиме, решение судья огласила публично. Адвокат Сапеги Александр Филанович сообщил, что видеосвязи с его подзащитной, которая находится в СИЗО, не было. По словам Филановича, защита намерена и дальше обжаловать задержание россиянки.

Адвокат рассказал, что в отношении Сапеги возбуждено два уголовных дела, по одному из них она в статусе подозреваемой. "Новая газета" со ссылкой на источник пишет, что речь идет о делах по статьям УК Беларуси об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды. Поэтому, по данным издания, были поданы две жалобы на протокол задержания.

Источник утверждает, что по статье о разжигании вражды Сапеге предъявлено обвинение. При этом адвокатов предупредили об ответсвенности за разглашение тайны следствия в жесткой форме, в том числе им запрещено сообщать о том, по какой статье предъявлено обвинение, и о самом факте предъявления обвинения.

Сапегу задержали после того, как 23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о "минировании", поступившего от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Лукашенко.

В том самолете летел сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он и Сапега, его подруга, были задержаны после посадки самолета. Сообщалось, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков.