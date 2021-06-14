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13:30

В Женеве появилось граффити с Навальным перед встречей Путина и Байдена

фото ЗакС политика В Женеве появилось граффити с Навальным перед встречей Путина и Байдена

В Женеве появилось граффити с изображением Алексея Навального в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, фото граффити опубликованы в группе планируемого митинга в Facebook.

Граффити в Женеве повторяет портрет Навального, который появился в апреле в Пушкарском саду. Рядом с граффити есть надпись на французском языке: Le heros de notre temps [Герой нашего времени - фр.].

Представители русской диаспоры в Женеве намерены провести митинг 15 июня накануне встречи Путина и Байдена. Они заявили его как "мирный митинг" против "политических репрессий, нарушений прав человека и антидемократического правления в России". Организаторы сообщили, что у них есть разрешение женевской полиции на проведение акции.

Напомним, граффити с Навальным в Петербурге в апреле продержалось несколько часов, пока его не закрасили рабочие. Полицейские брали пробы краски, затем было возбуждено уголовное дело о вандализме "по мотивам политической вражды". В начале июня прокуратура Петербурга это постановление отменила.

Путин и Байден встретятся на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня. Ожидается, что президенты обсудят перспективы развития российско-американских отношений и вопросы стратегической стабильности. 

 

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

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