Макаров поздравил Александра Сокурова с 70-летним юбилеем

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил режиссера Александра Сокурова с 70-летним юбилеем, сообщили в ЗакСе.

Макаров назвал Сокурова "выдающимся режиссером", который создает "историко-философское кино". По мнению спикера, творчество Сокурова "дарит зрителям неподдельные эмоции, заставляет их задуматься о вечных вопросах бытия и своего предназначения".

Также Макаров заявил, что градозащитная деятельность Сокурова заслуживает "глубочайшего уважения", и режиссер пользуется любовью и авторитетом коллег, "обладая незаурядным умом и уникальным талантом". Спикер пожелал Сокурову здоровья, долголетия и творческих успехов.

14 июня Сокурову исполняется 70 лет. С 2018 года входит в состав Совета при президенте по правам человека.

фото: kremlin.ru

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