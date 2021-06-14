Венедиктов призвал пересмотреть решение об исключении "Дождя" из кремлевского пула

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram-канале опубликовал заявление, в котором выступил против исключения телеканала "Дождь" из президентского пула журналистов.

По словам Венедиктова, лишение телеканала аккредитации при президенте "вызывает недоумение и возмущение". Он указал, что лишить аккредитации можно лишь в рамках закона "О СМИ", и что в этом случае "очевидна политическая подоплека".

"Освещение тех или иных событий - это не их поддержка или осуждение, а профессиональная ответственность журналистов перед обществом. Мы считаем, что ошибочное решение об отстранении наших коллег должно быть пересмотрено", - заявил Венедиктов.

К заявлению главреда "Эха" присоединилась "Новая газета".

Об исключении "Дождя" из кремлевского пула стало известно вечером 13 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что это связано с работой телеканала над освещением протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.