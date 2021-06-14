Путин: Навальный в колонии содержится в тех же условиях, что и остальные

Президент Владимир Путин в интервью журналисту NBC News Киру Симмонсу заявил, что условия содержания в колонии оппозиционера Алексея Навального не хуже, чем у других заключенных.

Симмонс спросил Путина, может ли российский президент гарантировать, что Навальный выйдет из колонии живым.

"Я исхожу из того, что к человеку, о котором вы упомянули, будут применяться такие же меры, не хуже и не лучше, чем ко всем другим, кто окажется в тюрьме", - ответил Путин.

Ведущий обратил внимание на то, что Путин не назвал Навального по имени, и что люди заметят, что Путин не ответил на вопрос утвердительно. В ответ Путин перебил журналиста со словами: "Мне все равно".

Также Путин в ответ на вопрос, отдавал ли он приказ убить Навального, сказал: "У нас нет такой привычки — убивать кого-либо".

Интервью Путина NBC News - первое за последние три года общение российского президента с американскими СМИ. Оно транслируется в преддверии встречи Путина с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве.