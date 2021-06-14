Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму из-за признания ФБК экстремистами

Юристка, сторонника Алексея Навального Любовь Соболь в Facebook объявила, что отказывается от участия в выборах в Госдуму.
По ее словам, она не может обеспечить безопасность волонтерам штаба, сотрудникам и жертвователям на избирательной кампании в свете признания ФБК* экстремитской организации. "Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму", - подчеркнула Соболь.
Соболь намеревалась идти в Госдуму от Центрального округа Москвы. Пока она под запретом определенных действий по "санитарному" делу, также суд приговорил ее к году исправительных работ по делу о проникновении в жилище.
*ФБК внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена