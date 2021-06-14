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17:55

Путин считает, что в России ничего не рухнет после его ухода

фото ЗакС политика Путин считает, что в России ничего не рухнет после его ухода

Президент Владимир Путин в интервью журналисту телеканала NBC News Киру Симмонсу заявил, что в России едва ли рухнет в одночасье последствия его руководства, когда он уйдет с поста, расшифровку интервью приводит сайт Кремля.

Симмонс спросил, считает ли Путин, что чем дольше он находится у власти, тем дольше у него нет преемника, и не получится ли так, что потом все обрушится в одночасье.

"Сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом ‒ слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - ответил Путин.

Он заявил, что готов поддержать людей с "конструктивными взглядами", преданных стране, готовых "положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь".

"Когда-то, разумеется, ‒ это естественный процесс, биологический ‒ нам всем будет замена: и Вам на своём месте, мне на своём. Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее", - сказал Путин.

Интервью Путина NBC News - первое за последние три года общение российского президента с американскими СМИ. Оно транслируется в преддверии встречи Путина с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве.

 

фото: kremlin.ru

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