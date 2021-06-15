В Москве задерживали журналиста издания Readovka, снимавшего акцию Павла Крисевича

Столичные правоохранители задержали корреспондента Readovka Василия Крестьянинова, снимавшего перфоманс петербургского акциониста Павла Крисевича на Красной площади, информируется в Telegram-канале издания.

Журналист рассказал, что силовики проявили к нему интерес в ходе его прогулки в районе станции метро "Чистые пруды". Позднее его отпустили из отдела. Sota.Vision располагает сведениями, что Крестьянинову могли вменить распитие алкоголя в общественном месте. В беседе с корреспондентом полицейские заявляли, что "долго следили" за ним.

Напомним, Крисевича задержали на Красной площади в Москве 11 июня после устроенного им перфоманса в поддержку политзаключенных. Во время акции Крисевич произвел несколько выстрелов из охолощенного оружия. Вместе с ним была задержана журналистка Sota.Vision Ника Самусик, освещавшая события. Оба они стали подозреваемыми по делу о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.213 УК РФ). Кричевича в качестве меры пресечения отправили в СИЗО, Самусик отпустили под обязательство о явке.