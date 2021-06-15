Госпитализированный в ПНД шаман Габышев сообщил об ухудшении здоровья

В ходе последнего заседания суда якутский шаман Александр Габышев, собиравшийся в прошлом году "покорять" Москву с целью изгнания Владимира Путина, но оказавшийся в психоневрологическом диспансере, пожаловался на существенное ухудшение здоровья в стенах медицинского учреждения, уведомил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Он жалуется на перманентную усталость и слабость, ему по-прежнему отказано в прогулках. Более того, мобильный телефон ему выдают раз в неделю: его личный телефон якобы был утерян, однако после всё же найден сотрудниками ПНД в разряженном состоянии.

Адвокаты шамана известили, что он пребывает в стационаре на протяжении последних пяти месяцев, при этом какая-либо информация о проведении в его отношении врачебных комиссий, оценивающих состояние пациента, отсутствует. Защита подготовила соответствующий запрос в ПНД о ходе лечения Габышева, применяемых лекарственных средствах и перспективах нахождения его пребывания в стационаре.

Адвокаты шамана ранее обращались в суд, требуя признать нелегитимным приказ о его задержании и помещении в ПНД в январе. При этом Верховный суд Якутска счёл данное действие законным. Свои требования диспансер обосновал тем, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации".

Поводом для очередной госпитализации Габышева послужило то обстоятельство, что он пропустил очередной прием у врача, поэтому к нему приехала полиция вместе с санитарами и силой отвезла его в психдиспансер.