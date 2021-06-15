КСП начала проверять работу петербургского Госстройнадзора Контрольно-счетная палата Петербурга приступила 15 июня к проверке финансово-хозяйственной деятельности Службы государственного строительного надзора и экспертизы (регионального Госстройнадзора), которая ведется под руководством аудитора Юрия Шутова. Отмечается, что возглавляемое Владимиром Болдыревым ведомство располагает ежегодным бюджетом в размере более 190 млн рублей и что оно получает ежегодную субсидию на выполнение госсазадания (27 млн рублей). Сотрудников контрольного ведомства интересуют, в частности, подведомственные Госстройнадзору учреждения: Центр государственной экспертизы и Центр экспертно-технического сопровождения. По завершении проверки, намеченной 2 августа, специалисты вынесут работе ведомства, эффективности использования средств и собственности города профессиональную оценку. Tweet Телеграм Яндекс.Новости Подписывайтесь на ЗакС.Ру: Яндекс.Дзен