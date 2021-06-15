ЗакС Петербурга 16 июня намерен назначить дату выборов нового созыва

Законодательное собрание Петербурга планирует 16 июня назначить дату выборов седьмого созыва депутатов, сообщается на сайте парламента. Там же приводятся слова действующего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Он заявил, что выборы предлагается назначить на 19 сентября.

Макаров в своем высказывании поддержал идею трехдневного голосования. По его мнению, опыт многодневного голосования при принятии поправок в Конституцию был положительным:

"Это будет гарантией того, что каждый петербуржец сможет своевременно воспользоваться своим активным избирательным правом. Опыт проведения референдума по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации показал, что такая процедура в достаточной мере гарантирует честность, прозрачность и открытость процесса".

Напомним, также в сентябре 2021 года планируется орагнизовать выборы депутатов Государственной Думы. Единым днем для голосования в 2021 году выбрано 19 сентября. Федеральные парламентарии должны назначить дату выборов до 21 июня.

Почти все действующие депутаты ЗакСа Петербурга выразили желание пройти в следующий состав парламента. На карте ЗАКС.Ру можно посмотреть кандидатов по одномандатных округам на выборах в Законодательное собрание и Государственную Думу.

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