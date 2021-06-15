В петербургское метро вновь не пускают без масок

Сотрудники петербургской подземки вернулись к более строгому формату пропуска людей на станции вскоре после того, как были вновь расширены протиэпидемические ограничения. Как пишет "Деловой Петербург", в час пик 15 июня на эскалаторы массово не пускали пассажиров без индивидуальных средств защиты, а аудиооповещение о необходимости беречь от заражения себя и окружающих стало более интенсивным.

Вместе с тем, 13 июня ГУП "Горэлектротранс" объявил о проверочных рейдах в трамваях и троллейбусах.

Отметим, что во вторник 15 июня в городе также был достигнут максимум по ежесуточной смертности от коронавируса (57 человек). За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 902 петербуржцев (+37 случаев в сравнении с предыдущим днем).