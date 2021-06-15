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12:15

На 94-м году жизни умер космонавт из Петербурга Владимир Шаталов

фото ЗакС политика На 94-м году жизни умер космонавт из Петербурга Владимир Шаталов

Ушёл из жизни лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов, оповестили в пресс-службе Роскосмоса. 

"Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов", - следует из сообщения госкорпорации.

Причина кончины космонавта не указывается.

Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 года в Петропавловске. В июле-сентябре 1941 года принимал участие в возведении оборонительных укреплений в Гатчине под Ленинградом, после был зачислен сыном полка, в котором военным связистом служил его отец.

Первый полёт в космос Шаталов совершил в январе 1969 года на пилотируемом корабле "Союз-4". Всего с миссией летал четырежды.

При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлён переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова. С января 1987 года по сентябрь 1991 года Шаталов руководил Центром подготовки космонавтов имени Гагарина.

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