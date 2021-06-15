Временный COVID-госпиталь в "Ленэкспо" нуждается во врачах

Петербургский комитет по здравоохранению опубликовал на своём сайте объявление о поиске медицинского персонала для временного "ковидария" в "Ленэкспо".

Ныне задействованых в работе сотрудников Госпиталя для ветеранов войн не хватает, уточнили в комздраве.

"Требуются врачи, средний и младший медицинский персонал для борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - гласит объявление.

Напомним, COVID-госпиталь в "Ленэкспо" возобновил свою деятельность 21 мая. В работу был введён павильон №5, где обустроено 97 коек, в том числе - семь реанимационных. Штат "ковидария" - 27 врачей, 36 медицинских сестёр, 15 санитаров. Руководит отделением врач-инфекционист Руслан Дмитришен.

В преддверии начала Евро-2020 в госпитале обустроили ещё 295 коек.

Добавим, что начиная с 17 июня в городе на Неве вводятся новые "антиковидные" ограничения.