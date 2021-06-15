О выдвижении в ЗакС по одномандатному округу объявил "яблочник" Хорзов

38-летний активист из Московского района Дмитрий Хорзов, боровшийся за мандат депутата МО "Московская застава" на последних муниципальных выборах, объявил о своем выдвижении в ЗакС. Он планирует баллотироваться от одномандатного округа №20. Выдвигает его "Яблоко", в котором активист состоит последние 18 лет. В его команду входят Борис Орешков, выдвигающийся по думскому округу №218 и собирающийся победить Виталия Милонова, а также мундепы Анна Кузнецова и Александр Сосновских, которые пойдут в ЗакС по партийному списку.

"Я убеждён, что нашему городу нужен принципиально иной уровень диалога и управления — граждане должны знать как и иметь реальную возможность влиять на решения властей, а какая-либо заметная работа для людей не должна происходить в последние месяцы перед выборами, избиратели должны чувствовать улучшения жизни постоянно, вне зависимости от избирательных циклов", - прокомментировал демократ свое выдвижение.

В своем округе Хорзову предстоит сражаться с действующим депутатом-единороссам Алексеем Макаровым. Кроме него, о своих планах избираться от этой территории объявляли Кристина Черемных ("Справедливая Россия - За правду") и Юрий Кулаков (КПРФ).

Отметим, что результаты УИК 1285 и УИК 1286 на муниципальных выборах 2019 года до сих пор оспариваются в суде, и Хорзов уверен в своей победе.

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