"Это не политическая цензура": Песков прокомментировал исключение "Дождя" из кремлевского пула

Решение об исключении телеканала "Дождь" из кремлевского пула журналистов после освещения несанкционированных акций протеста нынешней зимы развернуто пояснил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отказался трактовать лишение СМИ аккредитации как акт политической цензуры, ситуация для него выглядит иначе.

"Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала. Мы просто посчитали далее невозможным взаимодействие после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а призывал к незаконным акциям де факто", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Призывы к участию, которые он усмотрел в контенте телеканала, "абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом".

"Не наша прерогатива заниматься какой-то регуляторикой, но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия, что мы и сделали", - добавил сотрудник президентской администрации.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков рассказал, что решение по "Дождю" приняла его структура - пресс-служба президента. По его словам, право присылать запросы в АП и получать ответы в 30-дневный срок у телеканала сохраняется.