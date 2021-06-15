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13:58

Путин продлил мораторий на депортацию иностранцев из РФ

фото ЗакС политика Путин продлил мораторий на депортацию иностранцев из РФ

Российский глава Владимир Путин пролонгировал до 30 сентября срок действия моратория на депортацию иностранных граждан из страны - в случае, если они не нарушили закон. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет на выдворение иностранцев действовал до 15 июня.

В пресс-службе Кремля указали, что прибывшие из-за рубежа граждане вправе до 30 сентября обратиться в МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы страны.

Послабления не распространяются на иностранцев, освободившихся из тюрьмы либо представляющих собой угрозу нацбезопасности России.

По данным Центра занятости Петербурга, в текущем году число трудовых мигрантов в Петербурге по сравнению с прошлым годом сократилось на 25%. На сегодняшний день официально в городе на Неве трудятся лишь 280 тысяч иностранцев, тогда как в прошлом году их было на 100 тысяч больше.

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