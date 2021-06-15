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13:56

Суд отклонил апелляцию на арест экс-руководителя "Открытой России" Пивоварова

фото ЗакС политика Суд отклонил апелляцию на арест экс-руководителя "Открытой России" Пивоварова

Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию на арест бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщается в его Telegram-канале. Ранее Первомайский районный суд 2 июня арестовал политика на два месяца по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ).

Дело на Пивоварова завели за якобы размещеный им репост записи "Объединенных демократов". Экс-координатор "Открытой России" Татьяна Усманова сообщила ЗАКС.Ру, что репост публикации сделала бывшая администратор страницы Мария Кузнецова. 

- Она подтвердила это в опросе. Сама Кузнецова никогда не посещала Краснодар и предоставила документ, в котором указано, что публикации в соцсетях Андрея Пивоварова, в том числе и на Фейсбуке, делала она, - заявила Усманова. 

В Telegram-канале Пивоварова сообщается, что его адвокат Сергей Бадамшин ходатайствовал об отмене меры пресечения и прекращения уголовного дела из-за отсутствия события преступления. Суд оставил в силе арест - политик проджолжит находиться в СИЗО-1 Краснодара.

Усманова заявила, что сторонники Пивоварова продолжат добиваться его освобождения:

- Несмотря на блестящую работу нашей защиты, Андрея оставили в СИЗО. К сожалению, мы понимаем, что представляет собой российский суд, хотя и надеялись на лучшее. Мы продолжим добиваться освобождения Андрея Пивоварова. Никаких законных оснований для его ареста нет и быть не может.

Напомним,  в 2017 году Минюст России по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций  британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Движение ликвидировали, а на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия".

Пивоваров 27 мая 2021 года объявил о прекращении работы организации. Через два дня, 29 мая, на него завели уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации. Об этом стало известно в день задержания, допроса и обыска квартиры политика. Сам Пивоваров считает, что причина уголовного преследования в его желании принять участие в выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года. 


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