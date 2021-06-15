Петербургские вузы не будут переходить на удалёнку из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Вузы Северной столицы на дистанционный формат обучения переведены не будут, невзирая на всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, уведомили "Петербургский дневник" в комитете по науке и высшей школе.

"Специального распоряжения по работе петербургских вузов нет", – уточнили в ведомстве, добавив, что коррекции образовательного процесса пока не предвидится: некоторые вузы и так частично работают на удалёнке, а в некоторых занятия по-прежнему проводятся офлайн.

Напомним, ранее власти Москвы заявили, что из-за COVID-19 МГУ, ВШЭ и МГТУ имени Баумана будут сдавать сессии и защиту дипломов в режиме онлайн.

Добавим, что начиная с 17 июня в городе на Неве вводятся новые "антиковидные" ограничения: в основном, они коснутся работы ТЦ и общепита.