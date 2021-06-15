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15:14

Политтехнолог Шугалей добивается признания "Медиазоны" иноагентом

фото ЗакС политика Политтехнолог Шугалей добивается признания "Медиазоны" иноагентом

Политтехнолог Максим Шугалей, которого в СМИ часто связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, обратился в Генеральную прокуратуру, Роскомнадзор и к депутатам Госдумы с требованием признать издание "Медиазона" иностранным агентом. По его оценке, как и многие другие организации, уже признанные иноагентами в РФ, издание, специализирующееся на материалах о правоохранительно-карательной системе, дезинформирует читателей, транслирует "неприемлемые западные и европейские ценности" и "подбивает наших детей на незаконные действия".

"Мы здесь сами разберемся, как нам жить, как воспитывать своих детей и каким путем идти", - пишет автор обращений в своем Telegram-канале, ставя независимый статус "Медиазоны" в кавычки.

Шугалей в своем тексте заявляет, что популярное в оппозиционной среде интернет-медиа существует на деньги, якобы полученные от неких неназванных "западных товарищей". В свою очередь, главред "Медиазоны" Сергей Смирнов по-своему оценил активность оппонента, приравняв ее к доносительству.

"Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание — и даже отдельные люди (и даже не обязательно журналисты). Поэтому единственное, что мы пока можем сделать — напомнить, что "Медиазона" существует благодаря нашим читателям, для которых мы и работаем", - написал журналист в своем Telegram-канале.

В этот же день, 15 июня, глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направила в профильные госорганы "информацию об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа", о чем в Telegram-канале комиссии сообщил ее глава Василий Пискарев.

Отметим, что Шугалей повысил свою известность попаданием в 2019 году в ливийский плен, где он провел полтора года. Власти североафриканской страны обвиняли и переводчика Самера Суэйфана в попытке вмешательства в местные выборы.

фото: "Медиазона"

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