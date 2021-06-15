Партия роста не будет выставлять своего кандидата в ЗакС по округу Амосова

Депутат петербугского парламента Оксана Дмитриева объявила о политическом решении своих однопартийцев относительно Михаила Амосова: Партия роста не будет своего выставлять кандидата на выборы в ЗакС по округу №6, где выдвигается Амосов. Дмитриева подчеркивает, что решение было принято "в одностороннем порядке и по своей воле".

"Это опытнейший депутат, обладающий высокими моральными и нравственными качествами и стойкими политическими убеждениями. Именно такие люди должны быть в парламенте Петербурга", - написала она в своем Telegram-канале.

Пожелав коллеге по парламенту победы, Дмитриева также упрекнула руководство справедливороссов в "недостойных действиях". Ранее Амосов заявлял, что им достигнуты договоренности о выдвижении от "Справедливой России". Дмитриева заверила, что принятое ею с коллегами решение по Амосову не изменится.

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