Смольный провёл "антивирусный" рейд по заведениям общепита: по итогу - закрыт один "нарушитель"

Петербургские власти устроили "облаву" на городские заведения общепита, преследуя цель установить нарушителей противоэпидемических правил: чиновники изучили деятельность более 100 кафетериев в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском и Красносельском районах, проинформировали в Смольном.

Проверкой занимались работники комитета по контролю за имуществом Петербурга, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле и специалисты Роспотребнадзора.

В результате свою деятельность приостановил ресторан на Конногвардейском бульваре, кроме того, с ограничениями работает точка общепита, расположенная возле ТК "Приморский".

В числе самых распространённых нарушений - отсутствие масок, термометров для гостей, журналов термометрии и дезинфекции, а также полутораметровой разметки.

Как итог - выписано 17 административных протоколов.

Добавим, что начиная с 17 июня в городе на Неве вводятся новые "антиковидные" ограничения.