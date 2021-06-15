Дело о радужном флаге в "Этажах" прекратили

Административное дело, возбужденное в конце марта из-за якобы демонстрации подростками ЛГБТ-символики на территории лофт-проекта "Этажи", закрыли. Это следует из ответа, который получил депутат Борис Вишневский от петербургской полиции. Действия несовершеннолетних, как выяснилось, не содержали в себе состава преступления и не могут быть расценены как пропаганда нетрадиционных отношений. Тем не менее, у депутата остались вопросы к действиям правоохранительной машины, из-за которых в день инцидента более десяти подростков оказались в отделах полиции без связи с родителями и адвокатами.

"Какая была в этом необходимость? Фотографироваться с радужным флагом - не нарушение (и экспертиза это подтвердила, дело прекращено, то есть никаких нарушений закона нет)", - пишет он в своем Telegram-канале, напомнив, что перед потревоженными семьями задержанных официально никто, по его сведениям, не извинился.

Отдельно Вишневского не устраивает то, что в ответе говорится о законности и обоснованности действий силовиков 21 марта.

"И поражает скорость появления полиции: когда надо пресечь незаконную работу бара на Рубинштейна, нагло торгующего без лицензии на продажу алкоголя - так полицию не дозваться, или у нее якобы "нет полномочий". Зато на донос о радужном флаге она реагирует сразу", - добавил политик.

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