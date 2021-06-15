18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:51

Дело о радужном флаге в "Этажах" прекратили

фото ЗакС политика Дело о радужном флаге в "Этажах" прекратили

Административное дело, возбужденное в конце марта из-за якобы демонстрации подростками ЛГБТ-символики на территории лофт-проекта "Этажи", закрыли. Это следует из ответа, который получил депутат Борис Вишневский от петербургской полиции. Действия несовершеннолетних, как выяснилось, не содержали в себе состава преступления и не могут быть расценены как пропаганда нетрадиционных отношений. Тем не менее, у депутата остались вопросы к действиям правоохранительной машины, из-за которых в день инцидента более десяти подростков оказались в отделах полиции без связи с родителями и адвокатами.

"Какая была в этом необходимость? Фотографироваться с радужным флагом - не нарушение (и экспертиза это подтвердила, дело прекращено, то есть никаких нарушений закона нет)", - пишет он в своем Telegram-канале, напомнив, что перед потревоженными семьями задержанных официально никто, по его сведениям, не извинился.

Отдельно Вишневского не устраивает то, что в ответе говорится о законности и обоснованности действий силовиков 21 марта.

"И поражает скорость появления полиции: когда надо пресечь незаконную работу бара на Рубинштейна, нагло торгующего без лицензии на продажу алкоголя - так полицию не дозваться, или у нее якобы "нет полномочий". Зато на донос о радужном флаге она реагирует сразу", - добавил политик.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:58 Сутденты РГПУ им. Герцена будут сдавать сессию в онлайн-режиме

16:51 Дело о радужном флаге в "Этажах" прекратили

16:36 Смольный провёл "антивирусный" рейд по заведениям общепита: по итогу - закрыт один "нарушитель"

16:11 Депутат ГД требует возбудить уголовное дело о клевете против Максима Шевченко

15:56 Вице-губернатор Бельский о встрече с политиками в Невской ратуше: "Это не семинар для "Единой России"

15:47 Партия роста не будет выставлять своего кандидата в ЗакС по округу Амосова

15:14 Политтехнолог Шугалей добивается признания "Медиазоны" иноагентом

14:55 "Оставляют желать лучшего": В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса

14:31 Петербургские вузы не будут переходить на удалёнку из-за всплеска заболеваемости COVID-19

13:58 Путин продлил мораторий на депортацию иностранцев из РФ

13:57 "Это не политическая цензура": Песков прокомментировал исключение "Дождя" из кремлевского пула

13:56 Суд отклонил апелляцию на арест экс-руководителя "Открытой России" Пивоварова

13:47 Муниципал: Муниципал из "Балтийской жемчужины" поспорил с Тетердинко из-за бюджетных расходов на школы

13:40 Прокуратура требует ужесточить приговор, вынесенный экс-вице-губернатору Оганесяну

13:21 Четыре бывшие гусарские казармы в Пушкине стали региональными памятниками

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru