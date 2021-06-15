Студенты РГПУ им. Герцена будут сдавать сессию в онлайн-режиме

Учащиеся университета им. Герцена будут сдавать грядущую сессию в формате онлайн: соответствующее решение приняло руководство РГПУ на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

"В связи с обострением эпидемиологической ситуации и необходимостью принятия мер по противодействию распространения в г. Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19 в целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса рекомендуется воздержаться от посещения места учебы во время, свободное от учебной деятельности, до 05.07.2021", - следует из послания руководства вуза.

Добавим, что ранее сегодня в комитете по науке и высшей школе Смольного уведомили, что петербургские вузы вслед за московскими не будут переходить на дистант из-за коронавируса.