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15 июня, 17:26

В День донора петербуржцы сдали более ста литров крови

фото ЗакС политика В День донора петербуржцы сдали более ста литров крови

Петербуржцы, поучаствовавшие в акции по случаю Всемирного дня донора, сдали 121 литр крови для городских больниц. Губернатор Александр Беглов поблагодарил 269 доноров, отметив, что их помощь особенно актуально на фоне очередной волны COVID-19 и что летом город традиционно нуждается в ней сильнее обычного.

"Это благородная и гуманная миссия. Мы теперь знаем, что плазма людей, переболевших коронавирусом может спасти жизнь тех, у кого эта болезнь протекает в тяжёлой форме", - цитирует его пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, чиновники в дальнейшем готовы поддержать любое начинание, связанное с донорством, а следующая акция состоится в августе. Всего же с начала года 1698 доноров обеспечили системе здравоохранения Петербурга 764 литра крови, благодаря чему удалось спасти 5094 гражданина.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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