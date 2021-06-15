Минюст счел иностранным финансированием грант от Союза журналистов России

Самарскому интернет-изданию "Парк Гагарина"* отказали в исключении из реестра СМИ-иноагентов, поскольку в ходе проверки Минюст подтвердил факты его иностранного финансирования. Правда, таковым сочли грант от Союза журналистов России и средства, переведенные самарскому изданию Торгово-промышленной палатой. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Юрист указывает, что, в свою очередь, СЖР и Торгово-промышленная палата еще раньше сами получали иностранное финансирование, что и делает "токсичными" их собственные денежные переводы самарцам. По крайней мере, именно так сказано в ответе "Парку Гагарина"* в качестве обоснования. Но парадокс ситуации, отмечает Чиков, состоит в том, что к самим СЖР и Торгово-промышленной палате у Минюста нареканий не имеется.

*Внесено в список СМИ-иноагентов