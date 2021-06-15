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15 июня, 18:17

Дмитриева: Партия роста поддерживает лично кандидатов, а не их партии

фото ЗакС политика Дмитриева: Партия роста поддерживает лично кандидатов, а не их партии

Глава фракции Партии роста в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что ее поддержка в адрес ее коллеги по парламенту и потенциальному кандидату в депутаты по шестому избирательному округу Михаилу Амосову относится только к личности самого парламентария.

- Мы принимаем решения исходя из своих собственных соображений. Мы в данной ситуации поддерживаем Амосова, именно Амосова, - заявила Дмитриева.

Она отметила, что партия делает это в одностороннем порядке и не ждет ответных аналогичных действий от своих конкурентов. Это "бесполезно", считает депутат. Она отметила, что Партия роста планировала поддержать и Алексея Ковалева до его перехода в их партию - до этого он состоял в "Справедливой России". Ковалев намерен выдвигаться по четвертому округу. Дмитриева напомнила, что эсеры через два дня после перехода Ковалева объявили о выдвижении другого своего кандидата в четвертом округе - главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной. 

- История с Ковалевым, против которого они тут же собираются выставлять кандидата… Хотя от того, что он перешел в Партию роста, он не изменил своих убеждений, не стал ни менее оппозиционным, ни менее демократичным, ни менее профессиональным - за две ночи ничего не изменилось, - считает Дмитриева. 

Депутат добавила, что Партия роста намерена отказаться от выдвижения своих людей еще по двум округам в поддержку других кандидатов. Она не уточнила, о ком именно идет речь. Позже об этом объявит партия или сам кандидат при желании, пояснила Дмитриева. 

- Партия роста поддерживает тех, кого мы считаем высокопрофессиональными депутатами с реальными законотворческими результатами, с морально-нравственными качествами, которые мы оцениваем высоко, которые имеют высокие шансы на победу. И, при этом, их политическая позиция и профессиональная позиция нам близка, - сказала Дмитриева.

Там, где у Партии роста есть свои достойные кандидаты, их выдвигают - например, во втором округе, сообщила депутат. Первым о своем участии в выборах по этой территории заявил парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский. Позже желание стать кандидатами там же высказали представители других партий, в том числе Партии роста. 

- Мы выставили не против Бориса Лазаревича [Вишневского], мы выставили [Вадима] Суходольского, - сказала Дмитриева. - Если мы выдвигаем, значит, мы не считаем возможным ограничивать выдвижение наших активистов, много и хорошо работающих. 

Депутат добавила, что с Вишневским у них "серьезные разногласия". На заседании ЗакСа 2 июня Дмитриева и "яблочник" поспорили о ее законопроекте о капитальном ремонте исторического центра Петербурга. 

Всех потенциальных кандидатов в депутаты по одномандатным округам, которые объявили о желании участвовать в выборах в 2021 году, можно посмотреть на специальной карте ЗАКС.Ру. Там же указаны желающие стать парламентариями в Государственной Думе. 

София Саттарова / фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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