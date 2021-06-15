Отвалившаяся от дома в переулке Пирогова штукатурка отправила петербурженку в больницу

Кусок штукатурки, отвалившийся от дома в переулке Пирогова, привёл к госпитализации жительницы Петербурга: расследовать инцидент взялось региональное управление Следственного комитета.

"Элемент фасада здания упал прямо на пешехода. В настоящее время женщина госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - уточнили в СК по Северной столице.

Следователи проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Виновных в ЧП обещают привлечь к ответственности.

Добавим, что с начала весны некачественный ремонт фасадов зданий и его последствия отправили в больницу нескольких петербуржцев: так, в начале мая из-за падения куска экстерьера на Малой Морской улице вновь пострадала женщина, которой также потребовалась госпитализация.