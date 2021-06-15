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15 июня, 18:26

Павловский о давлении на оппозиционеров: Путин не может запрещать силовикам

фото ЗакС политика Павловский о давлении на оппозиционеров: Путин не может запрещать силовикам

В преддверии встречи российского и американского президентов в Женеве политолог Глеб Павловский ответил на вопрос, зачем российская власть интенсифицировала преследование политиков и активистов и, в частности, вынудила уехать из страны сравнительно умеренного оппозиционера Дмитрия Гудкова. Эксперт уверен, что эта тема не войдет даже в топ-5 тем встречи двух лидеров, поскольку президенту США это не слишком интересно. Кроме того, бывший кремлевский политтехнолог предполагает, что внутриполитические решения в РФ могут уже приниматься не руководством страны.

"У Кремля здесь положение примерно такое же, как с Белоруссией, только внутри страны с разными ведомствами, которые включились в интенсивную конкуренцию за то, чтобы продемонстрировать перед выборами президенту свою активность, свои средства, свою оперативность. И, в общем, Путин не может им запрещать: тогда они перестанут понимать, что можно, а чего нельзя. Это так же, как с гончими собаками, их нельзя цыкать, когда они ведут гон, потому что они перестанут понимать, что можно, а чего нельзя", - рассудил Павловский в интервью RTVi.

По словам гостя эфира, всякий раз в сюжетах с преследованием кого-либо из инакомыслящих "гражданская" часть руководства страны вынуждена бывает впоследствии защитить силовиков с их чрезмерными стараниями. Но это, с его точки зрения, отнюдь не означает, что приказы отдаются с самого верха.

Напомним, что Гудков эмигрировал в Украину после того, как вместе с членами своей семьи попал под уголовное преследование по делу о неплаченной аренде подвала. Давление на себя политик связал со своим желанием баллотироваться в Госдуму, которое у него пропало.

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