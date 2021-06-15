Суд оштрафовал активистку на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку художницы Цветковой

Куйбышевский районный суд Петербурга 15 июня признал активистку Евгению Сметанкину виновной в нарушении правил проведения публичных мероприятий по ч.2 ст. 20.2 КоАП за участие в серии одиночных пикетов 23 мая в поддержку художницы Юлии Цветковой. Суд оштрафовал Сметанкину на 20 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать постановление.

Ранее, за участие в той же акции Невском проспекте суд оштрафовал на 20 тысяч рублей стороннику Российского социалистического движения Ирину Козлову.

Юлия Цветкова — художница из Комсомольска-на-Амуре. В 2019 году на неё было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 242 УК (распространение порнографии с использованием сети Интернет) из-за рисунков, которые она разместила на своей странице ВКонтакте. В своих работах Цветкова затрагивает проблемы феминизма, бодипозитива и ЛГБТ.

Константин Леньков